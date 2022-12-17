NBA'e 10 karşılaşmayla devam edildi. Cavaliers, konuk ettiği Pacers'ı Donovan Mitchell'ın 41 sayılık performansıyla yendi.

Cavaliers'ta Darius Garland 20 sayı, 10 asist, 6 ribaunt, Evan Mobley 16 sayı, 9 ribaunt ve Cedi 14 sayı, 2 asist üretti.

Pacers'ta Bennedict Mathurin 22 sayı, Tyrese Haliburton ise 17 sayı, 14 asist, 3 top çalmayla maçı tamamladı.

Nets, Irving'in basketiyle kazandı

Toronto Raptors-Brooklyn Nets mücadelesinin galibi son saniyede belli oldu. Son 3.7 saniyeye eşitlikle girildi. All-star oyun kurucu Kyrie Irving, süre dolmadan elinden çıkarmayı başardığı 3 sayılık şutla Nets'in sahadan 119-116 galip ayrılmasını sağladı.

Art arda 5, son 10 maçta 9. galibiyetini alan Nets'te Irving 32 sayı, 5 asist, Kevin Durant 28 sayı ve Nicolas Claxton 15 sayı, 10 ribaunt, 6 blokla oynadı.

Ev sahibi Raptors'ta Fred VanVleet'in 39 sayı, 5 ribaunt ve Scottie Barnes'ın 26 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Lakers'ı galibiyete James taşıdı

Batı Konferansı'nda play-in potasına girmeye çalışan Los Angeles Lakers, konferans 3'üncüsü Denver Nuggets'ı 126-108 mağlup etti.

Ev sahibi Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James 30 sayı, 9 ribauntla sahanın en etkili ismi oldu. 30 Aralık'ta 38 yaşına girecek James, Michael Jordan'dan (2002 yılı) beri üst üste 3 maçta 30 sayı barajını geçen en yaşlı NBA oyuncusu olarak kayıtlara geçti.

Lakers'ta 15 sayı, 12 asist, 11 ribauntla "triple double" yapan Russell Westbrook ve 21 sayı, 6 ribaunt üreten Thomas Bryant da galibiyette önemli rol oynadı.

Nuggets cephesinde Nikola Jokic 25 sayı, 11 ribaunt, 8 asist, 4 top çalma ve Jamal Murray 23 sayı, 6 asist, 5 ribauntla mücadele etti.

Sonuçlar

Detroit Pistons-Sacramento Kings: 113-122

Charlotte Hornets-Atlanta Hawks: 106-125

Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers: 118-112

Toronto Raptors-Brooklyn Nets: 116-119

Boston Celtics-Orlando Magic: 109-117

Philadelphia 76ers-Golden State Warriors: 118-106

Oklahoma City Thunder-Minnesota Timberwolves: 110-112

Chicago Bulls-New York Knicks: 91-114

Dallas Mavericks-Portland Trail Blazers: 130-110

Los Angeles Lakers-Denver Nuggets: 126-108