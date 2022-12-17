Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, karşılaşmanın biletleri, VIP Platinum 200, VIP Gold 150, VIP Silver 100, batı tribün 60, doğu ve misafir takım tribün 50, fırtına tribün 45, kale arkası tribün için ise 40 liradan satılıyor.

Trabzonspor biletleri, tüm passolig kartlarla satın alınabilecek.