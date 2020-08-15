Fenerbahçe’de transfer harekatı devam ediyor. Hücum bölgesine takviye yapmak isteyen sarı lacivertlirin gündemine yeni bir isim girdi.

Teknik direktör Erol Bulut, bonservisi elinde bulunan Enner Valencia’nın transfer edilmesini istedi.

Üç sezondur Meksika’da Tigres forması giyen 30 yaşındaki Valencia, geride kalan sezonda 29 maçta 2 gol atıp, 5 de asist yaptı.

Tigres ile sözleşme uzatmayan ve serbest kalan Ekvadorlu oyuncu, kariyerinde West Ham ve Everton gibi önemli takımlarda forma giydi.

Diego Perotti ile anlaşmaya varıldı

Kanat bölgesine de transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, Diego Perotti ile anlaşmaya vardı.

32 yaşındaki oyuncunun kulübü Roma ile görüşmeler sürüyor. Geçen sezon Roma forması ile 26 maça çıkan Perotti, takımına 6 gol, 4 asistlik katkı sağladı.

Perotti’nin kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Harun Tekin'e talip var

Öte yandan Kasımpaşa, Harun Tekin'e talip oldu. Lacivert beyazlıların, deneyimli kalecinin durumunu sorduğu öğrenildi.

Altay Bayındır ile birlikte forma rekabetine girecek bir kaleci arayan Fenerbahçe'nin, kaleci transferi yapması halinde Harun Tekin'in satışına onay vereceği belirtildi.