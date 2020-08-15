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Antalyaspor'dan forvete takviye
Fraport TAV Antalyaspor, Kocaelispor'da forma giyen 18 yaşındaki forvet Gökdeniz Bayrakdar'ı kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesaplarından "Hoş geldin Gökdeniz Bayrakdar" başlığıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüz Gökdeniz Bayrakdar ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Futbolcumuza kırmızı-beyaz forma altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Fraport TAV Antalyaspor Gökdeniz BayrakdarSon Güncelleme: 15 Ağustos 2020 Cumartesi 14:26
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