Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "Sezonun ilk açık hava okçuluk yarışması, içerisinde bulunduğumuz şartlar ve sağlık tedbirleri uyarınca belirli sayıda sporcuyla hem Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın bildirmiş olduğu genel tedbirler hem de federasyonumuzun daha önce sizlerle paylaşmış olduğu Kovid-19 protokolü çerçevesinde Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'mizde gerçekleştirilecektir." ifadelerini kullandı.

"2020 Açık Hava Federasyon Kupası"nın 11-12 Eylül tarihlerinde düzenleneceğinin bilgisini veren Topaloğlu, "Umut ediyorum ki bu yarışma, Kovid-19 salgını öncesindeki gibi bir arada olabileceğimiz ve genç sporcularımızın başarılarına birlikte sevineceğimiz güzel günlerin habercisi olacaktır." şeklinde görüş belirtti.