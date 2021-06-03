FENERBAHÇE’DE GÜNDEM TEKNİK DİREKTÖR

GÖRÜŞMELERDE NUNO ESPIRITO, PAULO FONSECA VE RALF RANGNICK ÖNE ÇIKIYOR

Fenerbahçe’de teknik direktör arayışı sürüyor. Farklı ülkelerden teknik adamların yer aldığı aday listesinde Nuno Espirito Santo öne çıkıyor. 47 yaşındaki teknik direktör ile anlaşma olasılığı diğerlerine göre daha yüksek.

Wolverhampton ile sözleşmesi biten Portekizli teknik adam daha önce Rio Ave ile Valencia’yı da çalıştırdı. Santo’nun ismi İngiliz basınında Everton ve Crystal Palace ile anılıyor.

Roma’dan ayrılan Paulo Fonseca da Fenerbahçe'nin gündeminde. Geçtiğimiz yıllarda sarı lacivertlilerin teklif götürdüğü 48 yaşındaki çalıştırıcının menajerleri bu kez ilk adımı attı ve Fenerbahçe ile temasa geçti.

Başkan Ali Koç’un görüşmeyi değerlendirdiği öğrenildi.

Porto, Braga, Şahtar Donetsk ve Roma’yı çalıştıran Fonseca’nın kariyerinde 3 Ukrayna Şampiyonluğu, birer Ukrayna ve Portekiz Süper Kupası ile bir de Portekiz Kupası mevcut.

Ralf Rangnick ise deneyimiyle öne çıkan isimlerden. 2 yıldır takım çalıştırmayan 62 yaşındaki teknik direktör Schalke 04 ile Bundesliga şampiyonluğu, Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupası kazandı.

Rangnick, Leipzig takımıyla da 2 Avusturya Ligi şampiyonluğu ve 2 Avusturya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao ve Marsilya’dan ayrılan Andre Villas-Boas da sarı lacivertlilerin listesinde ancak bu iki teknik adama birçok önemli kulübün talip olması Fenerbahçe’nin işini zora sokuyor.