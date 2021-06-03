A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 öncesi son hazırlık maçından galip ayrıldı. Ay yıldızlılar, Almanya'nın Paderborn kentinde Moldova ile karşılaştı.

Almanya'nın Paderborn kentindeki Benteler Arena'da oynanan karşılaşmada Milli Takım Avrupa Şampiyonası öncesindeki son provasından galibiyetle ayrıldı.

TRT Spor'dan naklen yayınlanan mücadelenin 58. dakikasında Burak Yılmaz millileri 1-0 öne geçirdi. 77. dakikada ise sahneye çıkan Cengiz Ünder skoru 2-0 getiren isim oldu.

İtalya maçının muhtemel 11'i sahada

Hazırlık maçında Moldova ile Almanya'da karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, son karşılaşmaya göre ilk 11'in tamamını değiştirdi.

[Fotoğraf: DHA]

Ay-yıldızlı ekibin Gine ile oynadığı son hazırlık maçında ilk 11'de sahaya çıkan Mert Günok, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Ozan Kabak, Rıdvan Yılmaz, Mahmut Tekdemir, Dorukhan Toköz, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Abdülkadir Ömür ve Enes Ünal'ın yerine bu mücadelede, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz ilk 11'de görev yaptı.

Milli takımın yedek kulübesinde ise Mert Günok, Altay Bayındır, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Taylan Antalyalı, Ozan Kabak, Enes Ünal, Rıdvan Yılmaz, Orkun Kökçü, Halil Dervişoğlu, Mert Müldür ve Kaan Ayhan yer aldı.

Ay-yıldızlı ekipte Dorukhan Toköz, İrfan Can Kahveci ve Abdülkadir Ömür ise maç kadrosunda yer almadı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

16. dakikada Yusuf'un savunma arkasına gönderdiği nefis pasla Burak sol çaprazda buluştu karşı karşıya vuruşunda kaleci gole izin vermedi.

29. dakikada sağ kanattan Hakan'ın ceza alanına gönderdiği serbest vuruşta arka direkte Merih kafayı vurdu top az farkla auta gitti.

29. dakikada sağ kanattan gelişen Moldova atağında ceza alanına yapılan ortaya Domaşcan yakın mesafeden kafayı vurdu Uğurcan son anda topu kornere çeldi.

35. dakikada Yusuf'un ön direğe hareketlenen Zeki'ye gönderdiği serbest vuruşta Zeki uzak direğe bir plase yaptı ancak top az farkla auta gitti.

36. dakikada Moldova atağında Domaşcan'ın pasıyla topla buluşan Platica ceza alanı dışından sert vurdu Uğurcan son anda topu kornere tokatladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - BURAK YILMAZ ATTI 58. dakikada Hakan'ın savunma arkasına gönderdiği pasla ceza alanında topla buluşan Burak'ın vuruşunda top ağlara gitti. 1-0

GOOOOOLLL! | Hakan Çalhanoğlu'nun harika topuk pasını Burak Yılmaz aynı güzellikte bitiriyor. Şimdi 1-0 öndeyiz. #Euro2020TRTde pic.twitter.com/y5Ih4LWx5k — TRT Spor (@trtspor) June 3, 2021

61. dakikada Hakan'ın sağ kanattan kullandığı kornerde top uzak köşedeki Yusuf'a geldi, onun ceza alanında ortaya sert kestiği topu Kenan ağlara gönderdi ancak yardımcı hakemin ofsayt bayrağı havada.

GOL - CENGİZ ÜNDER ATTI 77. dakikada savunadan uzun oynanan topa Cengiz hareketlendi ceza alanında sağ çaprazda topla buluştu rakibinden kurtarıp vuruşunda topu ağlara gönderdi. 2-0

GOOOOOLLL! | Uğurcan Çakır'ın uzun topuna hareketlenen Cengiz Ünder, rakibini harika ekarte ediyor ve farkı 2'ye çıkarıyor. #Euro2020TRTde pic.twitter.com/BU629jJwGe — TRT Spor (@trtspor) June 3, 2021

Mücadeleyi A Milli Takım 2-0 kazandı.

Stat: Benteler Arena.

Hakemler: Sascha Stegemann, Marco Achmüller, Dominik Schaal (Almanya).

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü (Dk. 46 Kaan Ayhan), Merih Demiral, Umut Meraş, Okay Yokuşlu (Dk. 79 Taylan Antalyalı), Ozan Tufan (Dk. 46 Cengiz Ünder), Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu (Dk. 69 Ozan Kabak), Yusuf Yazıcı (Dk. 68 Orkun Kökçü), Burak Yılmaz (Dk. 84 Mert Müldür).

Moldova: Celeadnic, Jardan, Posmac, Potirniche, Arhirii, Antoniuc (Dk. 67 Igor Kostrov), Rata, Anton (Dk. 56 Cristian Dros), Spataru (Dk. 87 Nicky Clescenco), Platica, Damaşcan (Dk. 67 Ion Nicolaescu)​​​​​​​.

Sarı kart: Dk. 39 Vitalie Domaşcan (Moldova)

Goller: Dk. 58 Burak Yılmaz, Dk. 77 Cengiz Ünder (Türkiye)