CEV Avrupa Altın Ligi'nde ilk etap karşılaşmalarında 3'te 3 yapan "Filenin Efeleri", 4-6 Haziran 2021 tarihlerinde Portekiz'de oynanacak ikinci etap karşılaşmaları öncesinde son antrenmanını İstanbul'da yaptı.

TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda başantrenör Nedim Özbey yönetiminde yapılan antrenmanda milliler, hücum ve savunma üzerine taktik uygulamalar çalıştı.

Milli kafile, ikinci etap karşılaşmalarını oynamak üzere bugün Portekiz'e hareket edecek.

C Grubu'nda Belarus, Çekya ve Portekiz ile mücadele edecek milli takımın maçları TRT Spor ve TRT Spor Yıldız'da yayınlanacak.

4 Haziran Cuma:

18.00 Türkiye-Belarus

5 Haziran Cumartesi:

20.00 Portekiz-Türkiye

6 Haziran Pazar:

17.00 Çekya-Türkiye

Statü

İki ayrı turnuva şeklinde düzenlenecek Avrupa Altın Ligi'nin sonunda gruplarını ilk sırada tamamlayan 3 takım ve final grubuna ev sahipliği yapacak ülke (Belçika), Dörtlü Final oynamaya hak kazanacak.