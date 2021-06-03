Uğur Aktaş, geride kalan Avrupa şampiyonası, pandemi süreci ve yaklaşan olimpiyat oyunları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Milli sporcu, karatenin olimpiyatlara dahil edilme kararının 2016'da alındığını hatırlattı.

"O zaman 21 yaşındaydım ve çok heyecanlanmıştım. Hedefimi tamamen olimpiyat olarak belirlemiştim. Çok şükür o zamandan bu yana performansımızı sürekli artırdık, kendimizi geliştirerek turnuvalara gittik ve kazandık. Son 3 senede olimpiyat için puan veren 23-24 maça katıldım. Bizim için bu süreç çok zorlu oldu. Çünkü olimpiyata ilk defa gideceğiz. Puanlama süreci uzun sürdü. Hem zihinsel hem fiziksel olarak yıprandık."

"Hedefim olimpiyatlarda altın madalya kazanmak"

Uğur Aktaş, Tokyo'nun ev sahipliğinde 23 Temmuz-8 Ağustos'ta düzenlenecek olimpiyat oyunlarında mücadele edecek olmanın heyecanını yaşadıklarını kaydetti.

"2024 ve 2028'de karatenin olimpiyatlarda kalıp kalmayacağı belli değil. Bu tek ve son olimpiyat da olabilir. Bir soru işareti var. Hedefim olimpiyatlarda altın madalya kazanmak. Bunu başaracağıma inanıyorum. Belki de karate tarihinin +75 kiloda kazanılmış ilk ve son altın madalyası olacak. İnşallah son olmaz devamı gelir. Hem tecrübe hem yaş hem de enerji olarak çok iyi durumdayım, kendimi çok iyi hissediyorum. Kendi kategorimde birinci sıradan olimpiyat kotası aldım. Tabii ki benim için bir avantaj olacak."

"Motivasyonum en üst seviyede"

Geçen ay Hırvatistan'da düzenlenen organizasyonda kariyerindeki 4. Avrupa şampiyonluğunu elde eden Uğur Aktaş, olimpiyatlar öncesi motivasyonunun üst seviyeye çıktığını belirtti.

Aktaş, Avrupa şampiyonasının milli takım için güzel geçtiğinden bahsetti.

"Güzel bir hazırlık dönemi geçirdik. Öncesinde iki turnuva olmuştu. Turnuvalarda yaptığımız hataları, eksikleri tartışarak şampiyonaya hazırlandık. Çok şükür orada da güzel sonuçlar elde ettik. Kendi alanımda 4. kez Avrupa'da büyüklerde şampiyonluk kazanmış oldum. Olimpiyat öncesi Avrupa şampiyonluğunun bana güzel motivasyon ve hırs katacağına inanıyordum. Bu yüzden Avrupa şampiyonluğu benim için çok önemli ve değerliydi. Avrupa şampiyonu olduğum için kendimi mutlu hissediyorum. Motivasyonum en üst seviyede."

"8'de 8 kotayla olimpiyatlarda yarışmak istiyoruz"

Uğur Aktaş, Türkiye'nin karatede dünyada söz sahibi bir ülke olduğunu vurguladı.

"Çok önemli bir yerdeyiz. Milli takım hocalarımız da çok başarılı antrenörler. Keza federasyonumuz çok başarılı. Başarı bir ekip işi. Güzel bir ekip olduğumuzu düşünüyorum. 8'de 5 kota kazandık. Son eleme turnuvası var. Orada da inşallah 3 kotayı alıp 8'de 8 kotayla olimpiyatlarda yarışmak istiyoruz."

Milli karateci, koronavirüs salgını nedeniyle olimpiyatların ertelenmesinin kendilerini etkilediğini ifade etti.