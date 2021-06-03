Haber Giriş: 3 Haziran 2021 Perşembe 11:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gençlerbirliği'nin olağanüstü genel kurulu ertelendi
Gençlerbirliği Kulübünün olağanüstü genel kurulu salt çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gençlerbirliği Kulübünün Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılacak olağanüstü genel kurulu için salt çoğunluk sağlanamadı.
Başkent ekibinin olağanüstü genel kurulu, 10 Haziran'da İlhan Cavcav Tesisleri'nde saat 10.00'da yapılacak.
Etiketler: Gençlerbirliği
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