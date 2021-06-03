Hatayspor Sadık Baş'ı transfer etti
Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, sağ kanat oyuncusu Sadık Baş'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlıların 27 yaşındaki Sadık Baş ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Onursal başkan Lütfü Savaş'ın da imza törenine katıldığı kaydedilen açıklamada, "Atakaş Hatayspor'umuza hayırlı olsun." denildi.
Sadık Baş Atakaş Hatayspor'umuzda— Hatayspor (@Hatayspor_FK) June 3, 2021
Kulübümüz geçtiğimiz sezon Eyüpspor'da forma giyen sağ kanat oyuncusu Sadık Baş ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.https://t.co/cuSfVFJCYT#AtakaşHatayspor pic.twitter.com/gtaUifzGem
Akın Alkan ve Yusuf Abdioğlu takımdan ayrıldı
Hatayspor ile sözleşmeleri sona eren Akın Alkan ve Yusuf Abdioğlu takımdan ayrıldı.
"Takımımızın kazandığı şampiyonlukta büyük emeği olan, bordo-beyaz formamızı gururla taşıyan futbolcumuz Yusuf Abdioğlu'na emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine sonsuz başarılar dileriz."
Futbolcumuz Yusuf Abdioğlu ile sözleşmemiz sona ermiştir.— Hatayspor (@Hatayspor_FK) June 3, 2021
Takımımızın kazandığı şampiyonlukta büyük emeği olan, bordo beyaz formamızı gururla taşıyan futbolcumuz Yusuf Abdioğlu'na emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz.@AbdiogluYusuf pic.twitter.com/JqX11bVczr
Takım kaptanlarımızdan Akın Alkan ile sözleşmemiz sona ermiştir.— Hatayspor (@Hatayspor_FK) June 3, 2021
Takımımızın kazandığı şampiyonluklarda büyük emeği olan, formamızı gururla taşıyan kaptanımız Akın Alkan'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz.#AtakaşHatayspor pic.twitter.com/D3i8Mbu8n2
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