Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlıların 27 yaşındaki Sadık Baş ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Onursal başkan Lütfü Savaş'ın da imza törenine katıldığı kaydedilen açıklamada, "Atakaş Hatayspor'umuza hayırlı olsun." denildi.

Sadık Baş Atakaş Hatayspor'umuzda



Kulübümüz geçtiğimiz sezon Eyüpspor'da forma giyen sağ kanat oyuncusu Sadık Baş ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.https://t.co/cuSfVFJCYT#AtakaşHatayspor pic.twitter.com/gtaUifzGem — Hatayspor (@Hatayspor_FK) June 3, 2021

Akın Alkan ve Yusuf Abdioğlu takımdan ayrıldı

Hatayspor ile sözleşmeleri sona eren Akın Alkan ve Yusuf Abdioğlu takımdan ayrıldı.

"Takımımızın kazandığı şampiyonlukta büyük emeği olan, bordo-beyaz formamızı gururla taşıyan futbolcumuz Yusuf Abdioğlu'na emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine sonsuz başarılar dileriz."

Futbolcumuz Yusuf Abdioğlu ile sözleşmemiz sona ermiştir.

Takımımızın kazandığı şampiyonlukta büyük emeği olan, bordo beyaz formamızı gururla taşıyan futbolcumuz Yusuf Abdioğlu'na emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz.@AbdiogluYusuf pic.twitter.com/JqX11bVczr — Hatayspor (@Hatayspor_FK) June 3, 2021