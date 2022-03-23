Dimitris Pelkas, Fenerbahçe'ye hayat veriyor. Tecrübeli futbolcu, son haftalarda takıma en çok katkı sağlayan isimlerin başında geliyor.

Geçen yılın yıldız isimlerinden biri olan Yunan futbolcu, sezon başlamadan önce sakatlanınca, sarı lacivertli formaya uzak kaldı.

Sakatlığını atlatmasının ardından Vitor Pereira döneminde zaman zaman kadroda yer bulan Pelkas, daha sonra bir çok maça yedek başladı.

Portekizli teknik adamın ayrılışı sonrası ise daha farklı bir yöntem deneyen İsmail Kartal, Pelkas’a verdiği süreleri arttırarak olumlu geri dönüşler aldı.

6 maçta 3 gol

Pereira yönetiminde gol ya da asist katkısı veremeyen Yunan oyuncu, ligdeki 4 golünü Portekizli teknik adamın ayrılışı sonrası kaydetti.

28 yaşındaki yıldız, sarı-lacivertli takımın 5 galibiyet, 1 beraberlik aldığı son 6 maçlık seride 3 gol kaydederek önemli bir performans gösterdi.

Oyunuyla hala geçen sezonun uzağında olan Dimitris Pelkas’ın, son iki maçı boş geçmemiş olması, 'form grafiğinin devam edeceği' şeklinde yorumlanıyor.

Forma giydiği dönemde bir çok önemli kulübün radarında olan, oynamadığında ise Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşulan Yunan futbolcu, bu sezon ligde toplam 4 gole imza attı.