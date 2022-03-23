Haber Giriş: 23 Mart 2022 Çarşamba 10:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anadolu Efes AX Armani Exchange Milan'ı konuk edecek
[Fotoğraf: AA arşiv]
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında 24 Mart Perşembe günü İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'ı konuk edecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.
Hafta içinde Real Madrid'i evinde 93-90 mağlup eden Anadolu Efes, Rus takımlarının organizasyondan ihracı sonrası 14 galibiyet ve 10 yenilgiyle 5. sırada bulunuyor.
AX Armani Exchange Milan'ın ise 16 galibiyet ve 8 mağlubiyeti bulunuyor.
Etiketler: Anadolu Efes Basketbol Avrupa Kupaları
Sıradaki Haber
NBA'de heyecan sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz