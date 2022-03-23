Kasımpaşa'nın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncular, takıma hızlı adapte oldu.

Mamadou Fall, Jackson Muleka ve Awer Mabil; sezon başında transfer edilen Umut Bozok ile birlikte hücum yükünü çekiyor.

Takıma katılan 3 isim, ligin ikinci yarısında İstanbul ekibinin kaydettiği 26 golün 12'sinin mimarı oldu. Jackson Muleka, attığı gollerle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

22 yaşındaki futbolcu, 5 kez rakip fileleri havalandırırken, 2 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi. Belçika ekibi Standard Liege'den kiralanan Demokratik Kongolu santrforun sözleşmesi, sezon bitiminde sona erecek.

İstanbul ekibinin bir başka transferi Awer Mabil de takıma kısa sürede uyum sağlayan isimlerden. Kenyalı oyuncu, forma giydiği 5 karşılaşmada 2 gol 1 asistlik katkı sağladı.

Danimarka ekibi Midtyjlland'dan kiralanan 26 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi Haziran ayında bitecek.

Devre arasında Charleroi'dan bonservisiyle transfer edilen Mamadou Fall ise kanatlarda oldukça etkili bir futbol sergiliyor. 2 kez gol sevinci yaşayan Senegalli oyuncu, süratli oyun tarzıyla ön plana çıkıyor.