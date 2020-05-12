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Fenerbahçe’de bir çalışanda daha koronavirüs çıktı
[Fotoğraf: Fenerbahçe Spor Kulübü]
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde çalışan bir personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Açıklama sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapıldı.
"Kulübümüz tarafından Samandıra Can Bartu Tesislerimizde 11 Mayıs Pazartesi günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Covid-19 tanı testi yapılmıştır.
Samandıra çalışanlarımızdan birinin test sonucu pozitif çıkmıştır. Testi pozitif çıkan çalışanımız evde izolasyona alınmış ve kendisine ilaç tedavisi başlamıştır.
Geçtiğimiz hafta yapılan testlerde pozitif çıkan çalışanımızın ardından bu haftaki testle birlikte Samandıra Can Bartu tesislerimizde toplamda 2 çalışanımızda Covid-19 virüsü tespit edilmiştir.
Konu hakkında gelişmeler oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır."
Etiketler: son dakika Fenerbahçe can bartu tesisleri koronavirüsSon Güncelleme: 12 Mayıs 2020 Salı 17:54
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