Haber Giriş: 26 Aralık 2020 Cumartesi 19:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fenerbahçe'de 3 koronavirüs vakası
Fenerbahçe'de 3 futbolcuda koronavirüs tespit edildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde futbol takımı, teknik heyet ve personele rutin olarak uygulanan CKovid-19 testlerinde, 3 oyuncunu sonucu pozitif çıktı.
Oyuncuların izolasyon süreçleri başlandı.
Samandıra Can Bartu Tesislerinde Futbol Takımımız, teknik heyet ve personelimize rutin olarak yapılan Covid-19 testlerinde 3 oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 26, 2020
Oyuncularımızın izolasyon süreçleri başlamıştır. Futbolcularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz. pic.twitter.com/X5PYecef5a
Etiketler: Fenerbahçe Koronavirüs Son Dakika
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