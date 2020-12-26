Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde futbol takımı, teknik heyet ve personele rutin olarak uygulanan CKovid-19 testlerinde, 3 oyuncunu sonucu pozitif çıktı.

Oyuncuların izolasyon süreçleri başlandı.