Bakan Kasapoğlu, yayınladığı tebrik mesajında milli yüzücüyü tebrik etti.

"Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmelerinde sporcularımızın elde ettiği dereceleri yakından takip ediyor ve başarılarından dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Seçmelerde, 200 metre kurbağalama yarışında 02.09.86 derecesiyle Olimpiyat A barajını geçen Berkay Ömer Öğretir'i başarısından dolayı tebrik ediyorum. Geçen yıl 100 metre kurbağalamada aynı başarıyı gösteren milli yüzücümüzün performansını gelecek yarışlarda artırarak sürdüreceğine yürekten inanıyorum."