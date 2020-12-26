Haber Giriş: 26 Aralık 2020 Cumartesi 19:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir olimpiyat A barajını geçti
Milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir, Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Yarışları'nda elde ettiği dereceyle olimpiyat A barajını geçti.
Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Berkay Ömer Öğretir, Galatasaray Ergun Gürsoy Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen organizasyonun 200 metre kurbağalama yarışında 2.09.86'lık derecesiyle olimpiyat A barajını geçmeyi başardı.
Sarı-kırmızılı kulüp, başarısından dolayı milli yüzücü ve Eray Açıkgöz'ü tebrik etti.
Etiketler: 2020 Olimpiyat
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