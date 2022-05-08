Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, 6. dakikada Novak'ın golüyle öne geçti.

Sarı-lacivertliler, etkili ataklardan yararlanamazken, 31. dakikada Ghezzal'ın penaltıdan kaydettiği golle durum 1-1 oldu. Kalan bölüm orta alan mücadelesine sahne olurken, takımlar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, ligde 7 maçın ardından puan kaybederken, yenilmezlik serisini 12 maça yükseltti. Karşılaşmayı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz da izledi.

Tribünlerden yabancı madde atıldı

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada sahaya yabancı maddeler atıldı.

Müsabakanın 2. dakikasında rakip yarı sahanın ortalarından sol kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci geldi.

Milli oyuncu atışı kullanmadan önce tribünden isabet eden bir madde ile yerde kaldı.

Maçın 4. dakikasında ise sol taraftan Mert Hakan Yandaş korner kullanacağı sırada yoğun bir şekilde tribünlerden madde atıldı. Mert Hakan, atışı kullanmazken maçın hakemi uyarı için anons yaptırdı.

Novak'ın 3. golü

Fenerbahçe'nin Çek sol bek oyuncusu Filip Novak, bu sezon 3. golüne imza attı.

Sarı-lacivertlilerde 4 maç sonra ilk 11'e dönen 31 yaşındaki oyuncu, 6. dakikada takımını öne geçiren gole imza attı. Bu sezon ligde ilk 11'de 13. maçına çıkan tecrübeli oyuncu, 3. golünü kaydetti.

Mert Hakan cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mert Hakan Yandaş, cezalı duruma düştü.

Müsabakanın 45+5. dakikasında kart gören Mert Hakan, VavaCars Fatih Karagümrük karşısında forma giyemeyecek.

Penaltı VAR'la geldi

Beşiktaş'ın 29. dakikada kazandığı penaltı vuruşu VAR sonucunda geldi.

Maçın 27. dakikasında Kenan Karaman, ceza sahası içinde Filip Novak'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi oyunu devam ettirirken, 28. dakikada Kenan topu taça attı. Ardından VAR, hakem Arda Kardeşler'i pozisyonu izlemesi için uyardı. Pozisyonu inceleyen Arda Kardeşler, 29. dakikada penaltıya hükmetti.

Novak 2 penaltı yaptırdı

Beşiktaş maçına stoper pozisyonunda başlayan Filip Novak, 2 kez penaltı yaptırdı.

Mücadelesinin 7. dakikasında Batshuayi ile girdiği ikili mücadelede topa elle müdahale eden Novak, 27. dakikada ise ceza sahası içinde Kenan Karaman'a faul yaptı.

Hakem Arda Kardeşler, 2 pozisyonda da penaltı kararı verdi.

Ferdi tamamlayamadı

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, Beşiktaş maçını tamamlayamadı. Etkili bir mücadele gösteren Ferdi, 90+2. dakikada teknik heyete çıkarılması için işaret verdi.

Ferdi'nin yerine 90+3. dakikada Çağtay Kurukalıp oyuna dahil oldu. Öte yandan Çağtay, ilk kez bir derbi müsabakasında forma giydi.