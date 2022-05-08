Haber Giriş: 8 Mayıs 2022 Pazar 20:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli sporcu Dilara Narin dünya şampiyonu oldu
Yunanistan'da devam eden Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda kadınlar 81 kiloda yarışan milli sporcu Dilara Narin 2 altın, 1 gümüş madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu.
Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre, Girit adasında yapılan şampiyonada milli sporcu Dilara Narin koparmada 99 kiloluk derecesiyle gümüş madalya elde etti.
Milli sporcu silkme müsabakasında 131 kiloluk derecesiyle altın, toplamda ise 230 kiloluk derecesiyle dünya şampiyonu oldu.
96 kilo erkeklerde Emre Öztürk ise koparmada 144, silkmede 180 olmak üzere toplamda 324 kiloluk derecesiyle müsabakayı tamamladı.
DİLARA NARİN DÜNYA ŞAMPİYONU...https://t.co/ILWhQI7pSa pic.twitter.com/9Vhin6rUj3— TÜRKİYE HALTER FEDERASYONU (@THFHALTER) May 8, 2022
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