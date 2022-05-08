Beşiktaş, Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetti.

Fenerbahçe, 6. dakikada Novak'ın golüyle 1-0 öne geçti. 31. dakikada ise Beşiktaş'ta Ghezzal eşitliği sağladı.

Beşiktaş'ta Batshuayi 9. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Avrupa kupalarına kalma yolunda önemli bir iki puan kaybeden Beşiktaş ligde on üçüncü bereberliğini aldı ve 55 puana yükseldi.

Lig ikinciliği yarışında iki puan yitiren Fenerbahçe ise yenilmezlik serisini 12 maça çıkartarak puanını 69 yaptı.

[Fotoğraf: İHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

4. dakikada ceza sahası içinde Zajc'ın altıpasın solundan kaleye vurduğu topu arka direkte Larin dışarı çıkardı.

NOVAK ATTI - 6. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ferdi'nin şutunda Serdar Dursun'un kontrol edemediği top Novak'ın önünde kaldı. Novak kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere gönderdi. 0-1.

BATSHUAYI PENALTI KAÇIRDI - 7. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Batshuayi penaltı vuruşundan yararlanamadı. Top direğe çarpıp oyun alanına döndükten sonra dışarı çıktı.

23. dakikada Gustavo'nun Rossi'ye attığı pası, Rossi ara pasla Serdar'a gönderdi. Serdar'ın sağ köşeden kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vurduğu topu, kaleci Ersin sağına uzanarak dışarı çıkardı.

YİNE PENALTI GHEZZAL ATTI - 29. dakikada Beşiktaş bir kez daha penaltı kazandı. 31. dakikada topun başına geçen Ghezzal, Altay'ın sağından attığı topu ters köşeyle ağlarla buluşturdu: 1-1.

İlk yarı, 1-1 berabere tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

46. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın pasıyla ceza sahası sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Larin'in vuruşunda, topu kaleci Altay dışarı çıkardı.

50. dakikada Serdar Saatçı'nın ortaladığı top Ghezzal tarafından ceza sahasına gönderildi. Larin'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.

81. dakikada Emirhan İlkhan'ın ortasında Welinton topu kafayla ceza sahasına gönderdi. Can Bozdogan'ın kafa vuruşunda topu sağına yatan Altay kornere çeldi.

Maç, 1-1 berabere tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Arda Kardeşler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Serdar Saatçı (Dk. 86 Atiba), Welinton, Umut Meraş (Dk. 75 Necip Uysal), Kenan Karaman, Josef, Emirhan İlkhan, Rıdvan Yılmaz, Ghezzal (Dk. 75 Can Bozdogan), Larin (Dk. 75 Güven Yalçın), Batshuayi (Dk. 62 Kevin N'Koudou).

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Tisserand, Novak, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 90+3 Çağatay), Gustavo, Zajc, İrfan Can Kahveci (Dk. 70 Bright Osayi-Samuel), Mert Hakan Yandaş, Rossi, Serdar Dursun (Dk. 70 Enner Valencia).

Goller: Dk. 6 Novak (Fenerbahçe), Dk. 31 Ghezzal (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 29 Josef, Dk. 36 Welinton, Dk. 45+2 Ghezzal, Dk. 45+5 Ersin Destanoğlu, Dk. 89 N'Koudou, Dk. 90+3 Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş), Dk. 29 İrfan Can Kahveci, 45+5 Mert Hakan Yandaş, Dk. 90+2 Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)