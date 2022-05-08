Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, öğrenciler, Anneler Günü öncesi ziyaretini gerçekleştiren Kasapoğlu'nun sürprizleriyle keyifli anlar yaşadı.

Türkiye'nin ünlü şeflerinden Türev Uludağ, ailelerinden uzakta yaşayan gençlerin annelerine ulaşarak onların en sevdikleri yemeklerin tariflerini alırken, evlatlarına olan hasret ve özlemlerini de dinledi.

GSB Atatürk Öğrenci Yurdu’nda kalan kız öğrencilerimizin annelerinden en sevdikleri yemek tariflerini aldık. Tarifleri Türev Şefimizin maharetli ellerine bıraktık. Anneler Günü öncesinde öğrencilerimize unutamayacakları bir sürpriz yaşattık.



https://t.co/uV4GJ1YY7N pic.twitter.com/ikRk5sujC0 — Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) May 7, 2022

Türkiye'nin dört bir yanına gidilip, binlerce kilometre katedilerek alınan tarifler, yurtta pişirildi.

En sevdikleri anne yemeklerinin hazırlandığından haberi olmayan öğrenciler, projeksiyonda annelerinin özlem içeren video mesajlarını izlerken gözyaşlarına hakim olamadı.

Duygu dolu anların yaşandığı sırada yemekleri Türev Şef'in servis etmeye başlamasıyla gençler, önce şaşkınlık, sonra ise mutluluk yaşadı.

Sevgili anneler, evlatlarınız evlatlarımız; yurtlarımız evlatlarınızın yuvasıdır.



Türkiye’nin dört bir yanındaki yurtlarımızda çocuklarımıza aile sıcaklığı ve anne hoşgörüsü ile hizmet veriyor, gözümüz gibi bakıyoruz.#AnnelerGünü'nüz kutlu olsun.



https://t.co/kLuPDBSUlQ pic.twitter.com/lhKK4ZL30e — Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) May 8, 2022

"Evlatlarımız gibi göz kulak olduğumuzdan lütfen emin olun"

Bakan Kasapoğlu, annelerinin tarifiyle hazırlanan yemeklerin yer aldığı sofrada öğrenciler ile bir araya geldi. Onların duygu dolu anlarına şahit olan Bakan Kasapoğlu, yayınlanan videoda ise gençlere ve ailelerine seslendi.

"Evinizden uzakta, eğitim hayatını sürdürmenin ne kadar meşakkatli olabileceğini biliyoruz. Bizler, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt sistemini rahat etmeniz, yuva sıcaklığını yaşamanız ve sosyal hayatın bütün imkanlarından faydalanmanız mantığı ile hayata geçirdik. Sevgili anneler ve babalar; çocuklarınıza kendi evlatlarımız gibi göz kulak olduğumuzdan lütfen emin olun."