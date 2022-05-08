Deneyimli teknik adam, Vodafone Park'taki mücadelede sarı kart cezalısı Serdar Aziz'in yerine Filip Novak'ı görevlendirdi.

Beşiktaş karşısında kalede Altay Bayındır'ı oynatan Kartal, savunma dörtlüsünü Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Filip Novak ve Ferdi Kadıoğlu'dan oluşturdu.

Orta sahadaki Luiz Gustavo-Miha Zajc ikilisini bozmayan 60 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin önünde Mert Hakan Yandaş'a şans verdi. Hücumun kanatlarında İrfan Can Kahveci ile Diego Rossi'ye formayı veren Kartal, gol yollarında ise Serdar Dursun'u tercih etti.

Fenerbahçe'de Berke Özer, Ertuğrul Çetin, Jose Sosa, Mergim Berisha, Enner Valencia, Bright Osayi-Samuel, Çağtay Kurukalıp, Emir Ortakaya, Yusuf Kocatürk ve Burak Kapacak derbi maça yedek başladı.

Fenerbahçe'de 6 eksik

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde 6 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Attila Szalai, Dimitris Pelkas, Miguel Crespo, Kim Min-jae ve Arda Güler'in yanı sıra cezalı Serdar Aziz kadroda yer almadı.

Altyapıdan 3 isim

Fenerbahçe'de eksik isimler sebebiyle altyapıdan 3 oyuncu derbi maç heyecanı yaşama fırsatı yakaladı. Sarı-lacivertlilerde 17 yaşındaki iki isim de kadroda kendine yer buldu.

Savunmadaki eksiklik sebebiyle Emir Ortakaya, orta sahadaki eksiklik sebebiyle ise Yusuf Kocatürk kadroya dahil edildi. Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki oyuncusu Osman Ertuğrul Çetin de yedekler arasında yer aldı.

Ali Koç derbide yok

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş derbisinde yer almadı. Sarı-lacivertli yöneticiler ise kendilerine ayrılan yerden karşılaşmayı takip etti.

Başkan Ali Koç, geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında maça gelmeyeceğini açıklamıştı.