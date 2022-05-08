Haber Giriş: 8 Mayıs 2022 Pazar 17:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu Kastamonu Belediyespor'u tebrik etti
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası'nı kazanan Kastamonu Belediyespor'u kutladı.
Bakan Kasapoğlu, yayımladığı mesajında Kastamonu Belediyespor camiasını tebrik etti.
"Ankara THF Spor Salonu'nda düzenlenen 2021-2022 sezonu Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Finali’nde rakibi Konyaaltı Belediyespor’u yenerek kupayı kazanan Kastamonu Belediyespor’u kutluyorum. Oyuncuları, teknik heyeti, yönetimi ve camiayı tebrik ediyorum. Konyaaltı Belediyespor’u da finaldeki mücadelesinden dolayı kutluyorum."
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