Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u ağırlıyor

Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak müsabakayı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. Turpin'in yardımcılıklarını Fransa Futbol Federasyonundan Nicolas Danos ile Benjamin Pages yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Fransız Jeremy Stinat olacak.

Şampiyonlar Ligi'nde son olarak evinde 2-0 öne geçtiği karşılaşmada Slavia Prag ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, Süper Lig'de de üst üste 2 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 3 müsabakada 2 puan topladı.

Kuyt eski takımına karşı

Fenerbahçe'de teknik sorumlu Dirk Kuyt, eski takımına karşı kulübede yer alacak.

Kariyerinin son bölümünde sarı-lacivertli ekipte forma giyen Kuyt, Fenerbahçe'nin başında efsanesi olduğu Liverpool'a karşı mücadele edecek.

2 eksik

Fenerbahçe, Liverpool karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Nathan Ake ve Marco Asensio, zorlu müsabakada yer almayacak.

Oppong belirsiz

Fenerbahçe'de Kojo Oppong'un durumu maç saatinde belli olacak.

Göztepe maçında sakatlık yaşayan genç oyuncunun durumuna gün gün bakılıyor.

Oppong'un forma giyememesi durumunda sarı-lacivertlilerde stoper hattında Milan Skriniar ile Yiğit Efe Demir dışında oyuncu bulunmuyor.

Fenerbahçe, 310. Avrupa maçına çıkacak

Liverpool'u ağırlayacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 310. karşılaşmasında boy gösterecek.

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında geride kalan 309 müsabakada 122 galibiyet elde ederken 69 beraberlik aldı. Sahadan 118 kez mağlup ayrılan Fenerbahçe, bu maçlarda rakip fileleri 420 kez havalandırdı, kalesinde 435 gol gördü.

Şampiyonlar Ligi'nde 44. maç

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunda yarın 44. müsabakasını oynayacak.

Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 43 karşılaşmada 11 galibiyet elde ederken 8 beraberlik, 24 yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe, rakip filelere 45 gol atarken kalesinde 79 gole engel olamadı.

Şampiyonlar Ligi'nde 7. sezon

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez 1996-1997 sezonunda katılan Fenerbahçe, daha sonra sırasıyla 2001-2002, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında grup aşamasında ter döktü.

İstanbul ekibi, bu sezondan önce 6 kez katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en büyük başarısını çeyrek final oynayarak gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertliler, 2007-2008 sezonunda Brezilyalı teknik direktör Arthur Zico yönetiminde yarı finalin kapısından dönerken Avrupa kupaları tarihindeki en başarılı sezonunu yaşadı.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonuna bu sezon elemelerden katılan Fenerbahçe, toplamda 7. kez, 36 takımlı lig aşamasında ise ilk mücadelesini veriyor.

İngiliz takımlarıyla 24 resmi maç

Fenerbahçe, İngiliz takımlarıyla daha önce 24 resmi maçta karşı karşıya geldi. Bu maçlarda 6 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, 4'ünden beraberlikle ayrıldı. İngiliz takımları ise 14 maçta Fenerbahçe'ye karşı üstünlük kurdu.

Sarı-lacivertliler, 24 maçta 18 kez fileleri havalandırırken kalesinde ise 48 gol gördü.

Fenerbahçe, ilk kez 1968-1969 sezonunda İngiliz ekipleriyle karşılaştı. O zamanki adıyla UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Manchester City'yle eşleşen sarı-lacivertliler, deplasmandaki mücadeleden 0-0 beraberlikle ayrılırken sahasında 2-1 kazanarak turu geçen taraf oldu.

1977-1978 sezonunda Aston Villa'yla o zamanki adıyla UEFA Kupası'nda eşleşen sarı-lacivertli takım, her iki maçı da kaybederek elendi. 1979-1980 sezonunda ise UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda Arsenal ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, deplasmanda 2-0 kaybederken sahasında ise 0-0 berabere kalarak organizasyona veda etti.

Fenerbahçe, Arsenal eşleşmesinin ardından 16 sezon boyunca İngiliz takımlarıyla karşılaşmadı.

Manchester United deplasmanında tarihi galibiyet

1996-1997 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'la aynı grupta yer alan sarı-lacivertliler, tarihi bir galibiyete imza attı.

Rakibi karşısında sahasındaki ilk maçı 2-0 kaybeden Fenerbahçe, deplasmanda ise kazanan taraf oldu. Elvir Bolic'in golüyle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, Manchester United'ın Avrupa kupalarında sahasındaki 40 yıllık yenilmezlik serisini bitiren takım oldu.

Fenerbahçe, 2004-2005 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tekrar Manchester United'la eşleşti. Gruptaki maçı deplasmanda 6-2 kaybeden sarı-lacivertliler, Kadıköy'de oynanan mücadeleyi Tuncay Şanlı'nın "hat-trick" performansıyla 3-0 kazandı.

Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'ye çeyrek finalde elendi

Fenerbahçe, 2007-2008 sezonunda teknik direktör Arthur Zico yönetiminde UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en başarılı performansına imza attı.

Söz konusu sezonda gruptan çıktıktan sonra İspanyol ekibi Sevilla'yı penaltı atışlarıyla geçerek çeyrek finale yükselen sarı-lacivertliler, bu turda İngiliz Chelsea'yle karşı karşıya geldi. Sahasında rakibini 2-1 ile geçen Fenerbahçe, deplasmanda ise 2-0 mağlup olarak organizasyona veda etti.

Fenerbahçe, 2008-2009 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eşleştiği Arsenal'a sahasında 5-2 mağlup olurken deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

2013-2014 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off eşleşmesinde bir kez daha Arsenal'la karşılaşan Fenerbahçe, ilk maçı sahasında 3-0, ikinci maçı ise deplasmanda 2-0 kaybetti.

Sarı-lacivertliler, son olarak bu sezon lig aşamasında karşılaştığı Aston Villa'ya deplasmanda 6-0 mağlup oldu.

Liverpool ile ilk randevu

Tarihinde daha önce birçok İngiliz takımıyla karşılaşan Fenerbahçe, Liverpool ile ilk kez karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertliler, daha önce İngiliz takımlarından Manchester City, Aston Villa, Arsenal, Manchester United, Newcastle United, Chelsea ve Nottingham Forest ile mücadele etmişti.

İngilizlerle son randevu kötü bitti

Fenerbahçe, İngiliz takımlarıyla oynadığı son müsabakada büyük hayal kırıklığına uğradı.

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında Aston Villa ile deplasmanda karşılaşan sarı-lacivertliler, sahadan 6-0'lık yenilgiyle ayrıldı.