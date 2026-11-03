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Spor
AA 03.11.2026 23:21

Sergen Yalçın'ın ilk milli takım kadrosu 6 Kasım'da açıklanacak

A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, ilk aday kadrosunu "canlı yayında" açıklayacak.

Sergen Yalçın'ın ilk milli takım kadrosu 6 Kasım'da açıklanacak

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre millilerin UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 12 Kasım Perşembe günü İzmir'de Belçika ve 15 Kasım Pazar günü ise deplasmanda Fransa ile oynayacağı müsabakaların aday kadrosu Sergen Yalçın tarafından duyurulacak.

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak basın toplantısı, 6 Kasım Cuma günü saat 14.00'te medya mensuplarının katılımıyla gerçekleştirilecek.

Toplantı, TFF YouTube kanalından izlenebilecek.

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TFF Sergen Yalçın Fransa
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