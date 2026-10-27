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Spor
AA-DHA 27.10.2026 20:56

Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi

Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi

Fenerbahçe, Süper Lig’in 9’uncu haftasındaki derbi maçta deplasmanda Galatasaray’a 2-1 mağlup olmuştu. Bu sonucun ardından teknik direktör İsmail Kartal, istifa etme kararı aldı.

Futbol komitesi konuyu kendi arasında görüştükten sonra, Başkan Aziz Yıldırım ve futbol şube sorumlusu Cihan Kamer, Samandıra Can Bartu Tesisleri’ne giderek teknik direktör İsmail Kartal ile görüştü. Yapılan görüşmenin ardından istifa kabul edildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

“Teknik direktörümüz İsmail Kartal, görevinden ayrılma kararını yönetimimizle paylaşmış ve yapılan görüşmeler neticesinde bu karar karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde değerlendirilmiştir. 

Kulübümüze verdiği emek, gösterdiği özveri ve Fenerbahçe'ye olan bağlılığı için İsmail Kartal'a teşekkür ediyoruz. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."

18 Haziran'da göreve gelmişti

Fenerbahçe'de 18 Haziran'da dördüncü kez teknik direktörlüğe getirilen 65 yaşındaki Kartal, bu dönemde 18 maçta takımının başında yer aldı.

Tecrübeli çalıştırıcı, 9'u UEFA Şampiyonlar Ligi, 9'u da Trendyol Süper Lig olmak üzere çıktığı 18 müsabakada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

İsmail Kartal, son olarak ligde dün oynanan ve 2-1 kaybedilen Galatasaray derbisinde görev yaptı.

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