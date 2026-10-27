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Spor
AA 27.10.2026 13:45

Derbiye kartlar damga vurdu

Süper Lig'in 9. haftasında dün yapılan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yine çıkan kartlar dikkati çekti. Türk futbolunun tarihi rekabet içindeki iki takımı arasındaki son derbide 2 kırmızı, 8 sarı kart çıktı. Mücadele sonrasında çıkan olaylarda iki takımdan birer futbolcu kırmızı kart gördü.

Derbiye kartlar damga vurdu
[Fotograf: AA]

Türk futbolunun iki köklü çınarının tarihi rekabetinde 407. derbi geride kaldı.

RAMS Park'taki müsabakayı sarı-kırmızılı ekip, 2-1 kazandı. Karşılaşmadan iki takımın futbolunun dışında bitiş düdüğünün ardından yaşanan olaylar ve çıkan kartlar akıllarda kaldı.

Türkiye Futbol Federasyonunun bilgi ekranında hakem raporunun yer almasıyla derbinin faturası da resmi olarak netleşti.

Hakem Atilla Karaoğlan'ın yönettiği derbinin 90 dakikalık bölümünde Galatasaray'dan Davinson Sanchez ve Rafael Leao, Fenerbahçe'den ise İrfan Can Kahveci, Milan Skriniar, Nelson Semedo ile N'Golo Kante sarı kart gördü.

Müsabakanın bitiş düdüğünün çalmasıyla sarı-lacivertli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile sarı-kırmızılı oyuncu Roland Sallai arasında başlayan gerginlik, diğer oyuncuların da katılımıyla büyüdü. Arbedenin yaşandığı olaylardan sonra Kerem ve Sallai sarı kart gördü. Birbirine fiziksel müdahalede bulunan Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı ile Fenerbahçeli Archie Brown'a da kırmızı kart gösterildi.

Son 20 derbide 18 kırmızı kart

İki takım arasındaki son 20 derbide toplamda 18 kırmızı, 150 sarı kart çıktı.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 18 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa olmak üzere son 20 randevuda hakemler, 18 oyuncuya kırmızı kart çıkardı. Hakemler, 150 kez de sarı kartını havaya kaldırdı.

Derbiye kartlar damga vurdu

Rekabetteki son 20 maçta sarı-lacivertli futbolcular 12, sarı-kırmızılı oyuncular da 6 kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu süreçte Galatasaray'da Younes Belhanda (2), Badou Ndiaye, Barış Alper Yılmaz, Kerem Demirbay ve Abdülkerim Bardakcı kırmızı kart gören oyuncular oldu.

Fenerbahçe'de ise Roberto Soldado, Jailson, Hasan Ali Kaldırım, Deniz Türüç, Marcel Tisserand, İrfan Can Kahveci, Luan Peres, Alexander Djiku, Fred, Mert Hakan Yandaş, Ederson ve son olarak Archie Brown kırmızı kartla cezalandırıldı.

Gözler disiplin sevklerinde

Derbinin olaylı şekilde kapanmasının ardından gözler Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliğinin disiplin sevklerine çevrildi.

Mücadele sonrası çıkan olaylara iki takımdan futbolcuların yanı teknik ekipler de dahil oldu.

Hakem ve gözlemci raporlarının Hukuk Müşavirliğine ulaşmasının ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevkler açıklanacak.

Derbi sonrasında kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown'ın hangi maddeden disipline verileceği merak konusu oldu. İki futbolcu, Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesinden "Sportmenliğe aykırı hareket" gerekçesiyle sevk edilmeleri durumunda 1 ile 3 maç, 45. madde olan "Kavga"dan sevk edilmeleri durumunda 3 ila 5 maç ceza verilmesi gündeme gelecek.

Disiplin sevki 44. madde olan "saldırıdan" sevk edilmeleri durumunda ise verilecek ceza, 5 ila 10 müsabakaya kadar çıkacak.

Ayrıca yayıncı kuruluş görüntüleri ve gözlemci raporlarından farklı futbolcu veya teknik ekip görevlilerine cezalar da verilebilir.

Derbiye kartlar damga vurdu

Derbilerin faturası ağır oluyor

İki takım arasındaki son 15 derbide 4 teknik direktör ile 19 futbolcuya men cezaları verildi.

Gergin geçen derbilerden sonra PFDK'nin verdiği ve Tahkim Kurulundan onanan kararlara göre Galatasaray'a 8 milyon 130 bin lira, Fenerbahçe'ye ise 13 milyon 359 bin lira para cezası verildi. Fenerbahçe'ye 7, Galatasaray'a ise 3 maç seyircisiz oynama cezası kesildi.

Derbilerin ardından en ağır faturalar teknik adam ve futbolculara çıktı. Tarihi rekabetteki son 15 derbide Fenerbahçe'de teknik direktörler Jose Mourinho'ya 5, Ersun Yanal'a 1, antrenörler Salvatore Foti ve Sandro Zufic dörder maç men cezası uygulandı. Futbolcularda Volkan Demirel, Mert Hakan Yandaş ve Jailson sekizer, Roberto Soldado 6, Raul Meireles'e 4, Ederson, Fred ve İrfan Can Eğribayat'a üçer, Jayden Oosterwolde, İrfan Can Kahveci, Bruno Alves'e ikişer, Deniz Türüç'e 1 maç men cezası verildi.

Galatasaray'da da teknik direktörler Fatih Terim'e 15, Okan Buruk'a 1 maç men, antrenörler Hasan Şaş'a 9, Serhat Doğan'a 1 maç men cezası kesildi. Futbolcular Engin Baytar'a 11, Ryan Donk 6 maç, Badou Ndiaye 5 maç, Sabri Sarıoğlu 4, Garry Rodrigues 3 maç men, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay'a birer maç men cezası uygulandı.

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