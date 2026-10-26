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Spor
AA 26.10.2026 21:34

Trabzonspor, Thomas Reis yönetiminde yoluna kayıpsız devam ediyor

Süper Lig'de deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-3 mağlup eden Trabzonspor, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde galibiyet serisini sürdürdü.

Trabzonspor, Thomas Reis yönetiminde yoluna kayıpsız devam ediyor

Alman teknik adam yönetiminde Çaykur Rizespor maçıyla birlikte 6. karşılaşmasına çıkan bordo-mavililer, bu müsabakaların tümünden galibiyetle ayrılmayı başardı.

Karadeniz ekibi, Alman teknik adam idaresinde sırasıyla Süper Lig'de evinde Galatasaray'ı 4-0, deplasmanda Samsunspor'u 3-0, UEFA Konferans Ligi'nde Finlandiya'da da Kups Kuopio'yu 4-2 mağlup etti.

Süper Lig'de sahasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup eden Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde yine evinde İskoçya'nın Hearts takımını 2-0 yendi.

Çaykur Rizespor galibiyetiyle puanını 19'a yükselten Karadeniz ekibi, zirve yarışını sürdürürken Avrupa'da da ilk 2 maçta puan kaybetmedi.

Ligde 4 maçta 12 puan

Trabzonspor, ligde Thomas Reis yönetiminde 4 maçtan 12 puanla ayrıldı.

Ligin ilk 5 haftasında 7 puan toplayan Karadeniz ekibi, Alman teknik adam yönetiminde 4 lig maçında 12 puan elde etti.

Trabzonspor, ilk 5 haftada 1,4 puan ortalamasında kalırken Reis ile 3 puan ortalamasıyla maçlarını oynadı.

4 maçta 13 gol

Trabzonspor, Thomas Reis yönetiminde rakip fileleri havalandırmakta zorlanmadı.

Bordo-mavililer, söz konusu 4 lig maçında 13 gol atarken kalesinde 3 gol gördü.

Franculino Dju, galibiyette önemli rol oynadı

Trabzonspor'da Franculino Dju, attığı 2 golle Çaykur Rizespor deplasmanındaki galibiyette önemli rol oynadı.

Franculino, ligde gol sayısını 4'e yükseltirken Aral Şimşir ve Melih Kabasakal da bordo-mavili formayla ilk gollerini kaydetti.

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