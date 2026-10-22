A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi resmen başladı

4 yıllığına A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü görevine getirilen Sergen Yalçın için TFF’nin Riva’daki merkezinde imza töreni düzenlendi.

A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın sözlerine TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na teşekkür ederek başladı.

Yalçın, "Futbolculuk dönemimde de milli formayı gururla taşıdım. Bugün kariyerimin en önemli günü. Milli Takım her şeyin üzerinde. Çok başarılı günler yaşayacağımızı düşünüyoruz. Herkese bu yolda ihtiyacımız var. Umarım çok güzel günler bizi bekliyordur" diye konuştu.