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Spor
AA 22.10.2026 10:31

Alperen Şengün'den sezona 'double-double' başlangıç

NBA'de Houston Rockets, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Dallas Mavericks'i 128-110 yendi.

Alperen Şengün'den sezona 'double-double' başlangıç
[Fotograf: Reuters]

NBA'e 11 maçla devam edildi. Toyota Center'daki karşılaşmada 30 dakika süre alan Alperen Şengün, mücadeleyi 23 sayı, 10 ribaunt, 5 asistle tamamladı.

Rockets'ta Kevin Durant ve Jabari Smith Jr. 30'ar sayı, Amen Thompson ise 16 sayı, 10 ribaunt kaydetti.

Mavericks'te Cooper Flagg 32, Marcus Sasser 17 sayıyla oynarken, Mart 2025'ten bu yana ilk resmi maçına çıkan Kyrie Irving 15 sayı üretti.

Kessler'den hatasız performans

Los Angeles Lakers, sahasında Golden State Warriors'ı 127-105 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

Lakers formasıyla ilk resmi maçına çıkan Walker Kessler, 12 şutun tamamını sayıya çevirerek 26 sayı ve 9 ribauntla oynadı. Luka Doncic 28 sayı, 8 ribaunt, 7 asist, Austin Reaves ise 23 sayı kaydetti.

Warriors'ta Stephen Curry 23 sayıyla takımının en skoreri oldu.

Edwards'tan Heat potasına 45 sayı

Minnesota Timberwolves, Kaseya Center'da konuk olduğu Miami Heat'i 131-106 mağlup etti.

Timberwolves'ta 9 üçlük isabeti bulan Anthony Edwards, 45 sayı, 10 ribauntla oynadı. Edwards, birden fazla sezon açılış maçında 40 ve üzeri sayı atan Michael Jordan ve Wilt Chamberlain'in ardından üçüncü oyuncu oldu. Timberwolves formasıyla ilk maçına çıkan LaMelo Ball ise 21 sayı üretti.

Heat'te yeni takımıyla ilk resmi maçına çıkan Giannis Antetokounmpo'nun 35 sayısı yenilgiyi önleyemedi. Bam Adebayo ise 15 sayı kaydetti.

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