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Spor
TRT Haber 20.10.2026 16:44

Yeni MHK Başkanı Anthony Taylor oldu

TFF, MHK Başkanlığı'na halen Elit Hakem Direktörü olarak görev yapan Anthony Taylor'un getirildiğini açıkladı. Süper Lig ve 1. Lig yayın ihalesi tarihi 30 Kasım olarak değiştirildi.

Yeni MHK Başkanı Anthony Taylor oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün Riva'da toplandı. Toplantıda önemli kararlar alındı.

Yönetim Kurulu kararıyla Sergen Yalçın, A Millî Takım Teknik Direktörlüğü görevine getirildi.

Yayın ihalesi tarihi erkene çekildi

Süper Lig ve 1. Lig yayın ihalesine ilişkin sürecin daha önce 13 Ocak tarihinde sonlandırılacağı kamuoyuna duyurulmuştu. TFF, Yayın İhale Komisyonu'nun değerlendirmeleri neticesinde, ihale sürecinin öne alınarak 30 Kasım'da sonuçlandırılmasına karar verdi.

Anthony Taylor MHK Başkanı oldu

MHK Başkanlığı'na halen Elit Hakem Direktörü olarak görev yapan Anthony Taylor; MHK üyeliklerine ise halen kadın hakemlerden sorumlu eğitimci olarak görevine devam eden Alan Snoddy, Igor Radojicic ve Barış Şimşek getirildi.

Futbol Disiplin Talimatı'nda, maç öncesinde ve maç sonrasında hakemler hakkında yapılan açıklamalara yönelik uygulanacak cezalara ilişkin özel bir düzenlemeye gidilmesine karar verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nda yer alan üyelerin görev ve sorumluluk alanları aşağıdaki şekilde belirlendi:

TFF 1. Başkan Vekili İbrahim Özbay'ın Süper Lig'den Sorumlu; Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Gökay'ın Ar-Ge, Futbol Altyapı ve Gençlik Projelerinden Sorumlu; Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Surözü'nün İletişim ve Pazarlamadan Sorumlu; Yönetim Kurulu Üyesi Fazlı Çilingir'in Kulüp Lisans ve Mali İşlerden Sorumlu; Yönetim Kurulu Üyesi Tahir Ediz Kıray'ın A Millî Takım'dan Sorumlu; Yönetim Kurulu Üyesi Metin Akyüz'ün 2. Lig, 3. Lig ve Amatör Liglerden Sorumlu; Yönetim Kurulu Üyesi Gürkan Uğur'un 1. Lig'den Sorumlu; Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Akçay'ın Genç, Kadın, Plaj ve Futsal Millî Takımlar Sorumluluğu görevini üstlenmesine karar verildi.

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