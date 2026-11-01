Trabzonspor seriye devam ediyor

Alman teknik adam yönetiminde Gaziantep FK maçıyla birlikte 7. karşılaşmasına çıkan bordo-mavililer, bu müsabakaların tümünden galibiyetle ayrılmayı başardı.

Karadeniz ekibi, Thomas Reis'in görev yaptığı dönemde sırasıyla Süper Lig'de Galatasaray'ı sahasında 4-0, deplasmanda Samsunspor'u 3-0, Finlandiya'da da Kups Kuopio'yu 4-2 mağlup etti.

Süper Lig'de Beşiktaş'ı 2-0 yenen Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde İskoçya'nın Hearts takımıyla oynadığı maçı 2-0 kazandı.

Çaykur Rizespor deplasmanından 4-3'lük galibiyetle dönen ve Gaziantep FK maçıyla seriye devam eden Karadeniz ekibi, zirve yarışını sürdürdü.

Ligde 5 maçta 15 puan

Trabzonspor, ligde Thomas Reis yönetiminde 5 maçtan 15 puanla ayrıldı.

Ligin ilk 5 haftasında 7 puan toplayan Karadeniz ekibi, Alman teknik adamla 5 lig maçında 15 puan elde etti.

Sezonun ilk 5 haftasında 1,4 puan ortalamasıyla oynayan Trabzonspor, Reis yönetiminde 3 puan ortalamasını yakaladı.

Gaziantep FK galibiyetiyle puanını 22'ye yükselten Karadeniz ekibi, üçüncü sıradaki yerini korudu.

Bordo-mavililer, Süper Lig'deki 5 lig maçında 15 gol atarken kalesinde sadece 3 gol gördü.

Savic'ten ilk gol

Trabzonspor'da karşılaşmanın ilk golü savunma oyuncusu Savic'ten geldi.

Karadağlı stoper, bu sezon ligdeki ilk golünü kaydetti.

İkinci golü atan Muçi ise bu sezon 3. kez rakip fileleri havalandırdı.

Mısır Futbol Federasyonu Başkanı Rida, maçta

Mısır Futbol Federasyonu Başkanı Hany Abo Rida da maçı izleyenler arasında yer aldı.

Trabzon'a eşiyle gelen Rida, karşılaşmayı Papara Park'tan takip etti.