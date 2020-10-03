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Fenerbahçe Perotti ile anlaştı
[Fotoğraf: Reuters]
Sarı-Lacivertliler, Arjantinli kanat oyuncusu Perotti ve kulübü Roma ile her konuda anlaştı.
Fenerbahçe, Arjantinli kanat oyuncusu Perotti ve kulübü Roma ile her konuda anlaştı.
Fenerbahçe’de transfer harekatı devam ediyor. Kanat bölgesine de transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, Diego Perotti ile anlaşmaya vardı.
32 yaşındaki oyuncunun kulübü Roma ile her konuda anlaşma sağlandı. Geçen sezon Roma forması ile 26 maça çıkan Perotti, takımına 6 gol, 4 asistlik katkı sağladı.
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