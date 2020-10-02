Haber Giriş: Kaynak: AA
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a yeni sponsor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yeni forma göğüs sponsoru Mahmood Coffee oldu.
Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Mahmood Coffee ile sponsorluk anlaşması imzalandığı belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Çaydan elbette vazgeçemeyiz ama artık kahvenin de tadı bir başka. Mahmood Coffee yeni göğüs sponsorumuz oldu. 40 yıllık hatrı olması temennimizle. Teşekkürler"
Erzurum ekibi, Süper Lig'in 4. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile sahasında yapacağı maça, yeni sponsorunun isminin yazılı olduğu formalarla çıkacak.
Çaydan elbette vazgeçemeyiz ama artık kahvenin de tadı bir başka.— BB Erzurumspor (@Erzurumspor) October 2, 2020
#MahmoodCoffeeTR yeni göğüs sponsorumuz oldu. 40 yıllık hatrı olması temennimizle..
Teşekkürler @MahmoodCoffeeTR https://t.co/JUZAuSkiJE
Etiketler: Büyükşehir Belediye Erzurumspor forma sponsorSon Güncelleme: 2 Ekim 2020 Cuma 23:46
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