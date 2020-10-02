Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Mahmood Coffee ile sponsorluk anlaşması imzalandığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çaydan elbette vazgeçemeyiz ama artık kahvenin de tadı bir başka. Mahmood Coffee yeni göğüs sponsorumuz oldu. 40 yıllık hatrı olması temennimizle. Teşekkürler"

Erzurum ekibi, Süper Lig'in 4. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile sahasında yapacağı maça, yeni sponsorunun isminin yazılı olduğu formalarla çıkacak.