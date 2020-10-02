Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı. Müsabaka ev sahibi ekibin son dakikalarda attığı penaltı golüyle 1-1 sona erdi.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, maçın hakemi Fırat Aydınus'a tepki gösterdi.

"Penaltı pozisyonu öncesinde bir elle oynama var televizyondan tekrarını izledim. Garip bir karar. Bu puan kayıpları hoş değil. Ama önümüzde oynayacağımız 36 maç var. Tüm eksikleri gidererek daha farklı bir şekilde milli takım arasından sonra telafi edecek şekilde yolumuza devam edeceğiz."

"Önce kendi hatalarımızı izale edeceğiz"

"Takımımız fena oynamıyor oyundan memnunun, tabii bir sistem değişikliği var. Tüm bunlara rağmen ilk yarıda sadece neticeye gidemedik iyi oynadık. Önce kendi hatalarımızı izale edeceğiz. Ama bizim dışımızda hata yapanların şapkalarını bir kez daha önlerine koymalarını umut ediyorum. Ama maalesef değişen bir şey olmuyor."

"Önümüzdeki günlerde stoper transferi gerçekleştireceğiz"

Ağaoğlu, bir forvet transferini bitirmek üzere olduklarını belirtti.

"Önümüzde 3 günlük bir süre kaldı. Yolların ayrılacağı isimler için fazla süre kalmadı. Zaten bir forvet transferini gerçekleştirmek üzereyiz. Eğer işler istediğimiz gibi giderse önümüzdeki günlerde stoper transferi gerçekleştireceğiz."