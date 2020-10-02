Haber Giriş: Kaynak: İHA
Eddie Newton: Akıl dışı bir penaltı ile skor belirlendi
Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları Gaziantep FK karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, "Akıl dışı bir penaltı kararı ile skor belirlendi" dedi.
Maçın ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, iyi bir oyun oynadıklarını ama penaltı kararı ile bir puana razı olduklarını söyledi.
Eddie Newton, maç sonrası basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.
"Maçın ilk yarısı çok iyi oynamadık ama öne geçebilecek durumdaki pozisyonlar yakaladık. Bunları değerlendiremedik. İkinci yarı golü bulunca oyuna ağırlık koyduk ve maçın hakimiyetini elimize aldık. Maçın gidişatını ise son dakikalardaki akıl dışı bir penaltı kararı değiştirdi. O karardan sonra da zaten skor belli oldu. Genel olarak bakacak olursak oyuncularımızın iyi oynadığını söyleyebilirim."
Etiketler: Trabzonspor Eddie Newton Gaziantep FK süper ligSon Güncelleme: 2 Ekim 2020 Cuma 23:35
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