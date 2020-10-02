Trabzonspor son dakikada yıkıldı
Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK ile Trabzonspor arasında oynanan maç 1-1 sona erdi.
Bordo mavililer, 1-0 öne geçtiği maçta uzatma dakikalarında penaltıdan yediği golle rakibiyle 1-1 berabere kaldı.
Bu sonucun ardından Gaziantep FK 3, Trabzonspor 5 puanla haftayı tamamladı.
Karşılaşmada Trabzonspor'dan Flavio ve Gaziantep FK'da teknik direktör Sumudica kırmızı kart gördü.
Gaziantep FK ligin 5.haftasında Fraport-TAV Antalyaspor'un konuğu olacak. Trabzonspor ise Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
1. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Ekuban'ın şutunda, kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı önledi.
21. dakikada sol kanattaki Afobe'nin verdiği pasın Oğuz Ceylan'a çarpması sonucu top, Ekuban'ın önünde kaldı. Topla ceza sahasına giren Ekuban'ın şutunda, kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı çeldi.
26. dakikada Maxim'in pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Oğuz Ceylan'ın vuruşunda savunmaya çarpan top, kaleci Erce Kardeşler'de kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
52. dakikada Morais'in sol kanatta Pereira'dan kaparak ceza sahasına gönderdiği topa Campi'nin yaptığı ters kafa vuruşunda, kaleci Erce Kardeşler meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
TRABZONSPOR ÖNE GEÇTİ 64. dakikada Pereira'nın sağ kanattan kullandığı uzun taç atışına kale önünde iyi bir kafa vuruşu yapan Campi'nin şutu köşeden ağlarla buluştu. 0-1
75. dakikada Maxim'in pasında Kenan Özer, ceza sahası dışından topa gelişine vurdu. Meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarı çıktı.
87. dakikada Gaziantep FK'de Maxim, rakibiyle girdiği ikili mücadelenin ardından ceza sahası içinde yerde kaldı. Pozisyon şu anda VAR'da inceleniyor.
VAR DEVREDE 88. dakikada Maçın hakemi Fırat Aydınus pozisyonu VAR'da izlemeye gitti.
SUMUDICA KIRMIZI KART GÖRDÜ 89. dakikada Gaziantep FK'de Sumudica, maçın hakemi tarafından kırmızı kartla tribüne gönderildi.
PENALTI 90. dakikada VAR kontrolünün ardından Flavio'nun Alexandru Maxim'i ceza sahasında yere düşürdüğü tespit edildi ve penaltı kararı verildi.
TRABZONSPOR 10 KİŞİ 90+1. dakikada Flavio penaltıya sebebiyet veren faulü nedeniyle ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı.
GAZİANTEP FK SKORA DENGE GETİRDİ 90+3. dakikada topun başına geçen Maxim ağları havalandırdı. 1-1
Gaziantep FK'nın attığı golün ardından ev sahibi ekibin tercümanı Oğuz Erdoğmuş da sarı kart gördü.
Karşılaşma, 1-1 sona erdi.
Stat: Kalyon.
Hakemler: Fırat Aydınus, Hakan Yemişken, Erdem Bayık.
Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca (Dk. 84 Enver Cenk Şahin), Morais, Sousa, Jefferson (Dk. 66 Zvonimir Kozulj), Güray (Dk. 66 Kenan Özer), Maxim, Muhammet (Dk. 10 Felipe).
Trabzonspor: Erce Kardeşler, Pereira (Dk. 82 Serkan Asan), Hüseyin Türkmen, Edgar Ie (Dk. 27 Campi), Marlon, Flavio, Baker, Abdülkadir Ömür, Ekuban (Dk. 73 Fousseni Diabate), Nwakaeme (Dk. 73 Bilal Başacıkoğlu), Afobe.
Sarı kartlar: Dk. 45+3 Oğuz Ceylan, Dk. 50 Alexandru Maxim, Dk. 68 Zvonimir Kozulj (Gaziantep FK), Dk. 72 Flavio (Trabzonspor)
Goller: Dk. 64 Gaston Campi (Trabzonspor), Dk. 90+3 Maxim (Gaziantep FK)
Kırmızı kart: Dk. 89 Sumudica (Gaziantep FK Teknik Direktörü), Dk. 90 Flavio (Trabzonspor)
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