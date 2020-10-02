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Pınar Karşıyaka'da koronavirüs vakası
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, basketbol A takım, teknik ve idari kadro için dün Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda Covid-19 testlerinin uygulandığı kaydedildi.
Açıklamada, "A takım kafilemizde bir pozitif vaka tespit edilmiştir. Herhangi bir semptom göstermeyen üyemiz, Gaziantep Basketbol karşılaşmasının kafilesinden çıkarılmış olup izolasyon süreci başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Pınar Karşıyaka, ING Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında yarın saat 13.00'te Karataş Şahinbey Spor Salonu'nda Gaziantep Basketbol'a konuk olacak.
A Takımımız COVID-19 Test Sonuçları Hakkında Bilgilendirme pic.twitter.com/Lu6g3ZJThH— Pınar Karşıyaka (@KSKBasket) October 2, 2020
Etiketler: basketbol Pınar Karşıyaka koronavirüsSon Güncelleme: 2 Ekim 2020 Cuma 18:13
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