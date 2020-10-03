Fenerbahçe, Süper Lig'in dördüncü haftasını kayıpsız kapattı.

Sarı lacivertliler sahasında yeni transferi Samatta'nın 24. ve 68. dakikalarda attığı golleri ile Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.

Fatih Karagümrük'ün tek golünü ise 78. dakikada penaltıdan Sabo attı.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 8'e yükseltirken, ligde ilk mağlubiyetini alan Fatih Karagümrük 7 puanda kaldı.

Fenerbahçe'de Lemos 85. dakikada kırmızı kart görürken, konuk takım bu pozisyondaki penaltı vuruşundan yararlanamadı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

3. dakikada sağdan çalımlarla ceza sahasına giren Valencia'nın topuna Fatih Karagümrük savunması ayak soktu. Ceza sahası sağ çaprazında topu önünde bulan Samatta'nın gelişine şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

5. dakikada oluşan serbest vuruşta sağdan Sosa'nın etkili ortasına penaltı noktası gerisinden iyi yükselen Lemos'un kafa vuruşunda top üst direkten geri döndü.

GOL - FENERBAHÇE ÖNE GEÇTİ 24. dakikada sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Caner Erkin'in ceza alanına gönderdiği ortasını iyi takip eden Mbwana Samatta, ön direkte altıpas içinde ayak içiyle gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Emiliano Viviano'nun yanından ağlarla buluşturmayı başardı. 1-0

İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

50. dakikada ceza sahası dışında müsait durumda topla buluşan Salibur'un yerden şutunda savunmaya çarpan top direğin yanından kornere çıktı.

FENERBAHÇE FARKI İKİYE ÇIKARDI 67. dakikada Sosa'nın sağ kanattan yaptığı ortasına kale önünde bomboş yükselen Samatta'nın kafa vuruşu ağlarla buluştu. 2-0

KARAGÜMRÜK FARKI BİRE İNDİRDİ 78. dakikada penaltı atışını kullanan Sabo, top ve kaleci Altay'ı ayrı köşelere gönderdi. 2-1

85. dakikada Yaşar Kemal Uğurlu bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Savunma arkasına atılan uzun topa hareketlenen Sabo, ceza sahası içinde Lemos'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltıya hükmetti. 87. dakikada topun başına gelen Sabo'nun vuruşunda kaleci Altay topu çıkardı.

90+5. dakikada Alparslan Erdem'in etkili ortasına penaltı noktası gerisinde iyi yükselen Mevlüt Erdinç'in kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.

Müsabakada başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Stat: Ülker

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Kerem Ersoy, Süleyman Özay

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Lemos, Tisserand, Caner, Sosa (Dk. 74 Tolga Ciğerci), Ozan (Dk. 58 Mert Hakan Yandaş), Luiz Gustavo, Valencia, Thiam (Dk. 58 Sinan Gümüş), Samatta (Dk. 84 Papiss Cisse).

Fatih Karagümrük: Viviano, Lichaj (Dk. 73 Ramazan Civelek), Roco, Zukanovic, Balkovec (Dk. 82 Alparslan Erdem), Biglia, Sabo, Salibur (Dk. 58 Jimmy Durmaz), Ndao, Darri (Dk. 58 Aatif Chahechouhe), Sobiech (Dk. 74 Mevlüt Erdinç).

Goller: Dk. 24 ve 68 Samatta (Fenerbahçe), Dk. 78 Erik Sabo (penaltı) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 54 Yannis Salibur, 90+4 Jimmy Durmaz (Fatih Karagümrük), Dk. 77 Mauricio Lemos (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Dk. 85 Mauricio Lemos (Fenerbahçe)