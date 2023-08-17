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Spor
TRT HABER / AA 17.08.2023 20:25

Fenerbahçe Maribor deplasmanında

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında bugün deplasmanda Slovenya'nın Maribor takımıyla karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Maribor deplasmanında

Ljudski Vrt Stadı'nda saat 21.15'te oynanacak müsabakayı Portekizli hakem Fabio Verissimo yönetecek.

Kadıköy'de oynanan ilk karşılaşmada rakibini 3-1 ile geçen sarı-lacivertliler, tur için sahaya çıkacak.

Fenerbahçe'ye her türlü galibiyetin yanı sıra, beraberlik ve tek farklı mağlubiyetlerde turu getirecek.

Maribor'un 2 farklı galibiyeti halinde uzatmaya gidilecek eşleşmede, ev sahibini 3 ve daha farklı galibiyetler üst tura taşıyabilecek.

Fenerbahçe, bu maçta turu geçmesi halinde play-off'ta Hollanda ekibi Twente ile Letonya temsilcisi Riga arasındaki eşleşmenin galibiyle karşı karşıya gelecek.

İki takım arasındaki ilk maçı Twente sahasında 2-0 kazanmayı başarmıştı.

Stat: Ljudski Vrt

Hakemler: Fabio Verissimo, Pedro Martins, Pedro Almeida.

Maribor: Jug, Watson, Uskokovic, Milec, Urata, Pihler, Lorber, Skuka, Repas, Brnic, Jakupovic.

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydin, Peres, Oosterwolde, Zajc, İsmail Yüksek, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Batshuayi.

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