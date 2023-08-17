Fenerbahçe Maribor deplasmanında

Ljudski Vrt Stadı'nda saat 21.15'te oynanacak müsabakayı Portekizli hakem Fabio Verissimo yönetecek.
Kadıköy'de oynanan ilk karşılaşmada rakibini 3-1 ile geçen sarı-lacivertliler, tur için sahaya çıkacak.
Fenerbahçe'ye her türlü galibiyetin yanı sıra, beraberlik ve tek farklı mağlubiyetlerde turu getirecek.
Maribor'un 2 farklı galibiyeti halinde uzatmaya gidilecek eşleşmede, ev sahibini 3 ve daha farklı galibiyetler üst tura taşıyabilecek.
Fenerbahçe, bu maçta turu geçmesi halinde play-off'ta Hollanda ekibi Twente ile Letonya temsilcisi Riga arasındaki eşleşmenin galibiyle karşı karşıya gelecek.
İki takım arasındaki ilk maçı Twente sahasında 2-0 kazanmayı başarmıştı.
Stat: Ljudski Vrt
Hakemler: Fabio Verissimo, Pedro Martins, Pedro Almeida.
Maribor: Jug, Watson, Uskokovic, Milec, Urata, Pihler, Lorber, Skuka, Repas, Brnic, Jakupovic.
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydin, Peres, Oosterwolde, Zajc, İsmail Yüksek, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Batshuayi.