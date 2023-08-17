Hüseyin Eroğlu: Fenerbahçe maçın favorisidir

Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, 21 Ağustos Pazartesi günü sahalarında Fenerbahçe ile yapacakları maçı değerlendirdi.

Eroğlu, lige EMS Yapı Sivasspor beraberliğiyle başladıklarını hatırlattı.

"Sivasspor'la başlayan lig serüvenimiz, beraberlikle biten bir maç. Aslında baktığınızda güzel bir başlangıç. 11 yıl aradan sonra çıktığımız ilk Süper Lig maçında özellikle ligin gediklisi ve birlikte oynayan bir kadrosu bulunan Sivasspor deplasmanından beraberlikle dönmemiz lige iyi bir başlangıç yapmamızın göstergesidir. Şu an önümüzde Fenerbahçe maçı var, tabii ki üç büyük takım, Türkiye'nin neresinde olursa olsun her gittiği deplasmanda dahi maçın favorisidir. Kaliteli bir kadro kurdular. Tabii ki hedefleri şampiyon olmak, Avrupa kupalarında ilerlemek. Bunun hepsini biliyoruz. Biz de tabii ki yavaş yavaş bu lige adapte oluyoruz. Kendi sahamızda, taraftarımızın önünde iyi mücadele edecek, iyi oyun organizasyonları yapmaya çalışacağız."

"Samsunspor her maça kazanmak için çıkar"

Eroğlu, Fenerbahçe karşısında güzel bir netice almak istediklerini belirtti.

"Sahada iyi mücadele vereceğiz. Tabii ki Samsunspor her maça en iyi şekilde hazırlanır, kazanmak için çıkar. Sonuçta rakibin gücünü biliyoruz. Analizlerimizi yapıyoruz. Rakibin gerçekten güçlü yanları var. Onlara karşı alacağımız önlemler değerli ve önemli ama burada bizim de tabii ki maçla ilgili birkaç planımız olacak. Sonuçta taraftarımızın önünde oynayacağız. 11 yıl sonra Süper Lig'de ilk defa taraftarımızın önüne çıkıyoruz. Bu maç karnaval havasında olacak. Çok sayıda taraftarımız olacak ve onların oyunculara vereceği destek tabii ki bir olumlu katkı sağlayacaktır. Pozitif bir etki yaratacaktır. Sonuçta güzel ve keyifli bir maç olacak diye söyleyebilirim."

"Fenerbahçeli futbolculara bire bir önlem almayı çok düşünmüyorum"

Eroğlu, Fenerbahçeli oyunculara tek tek önlem almayacaklarını da vurguladı.

"Fenerbahçeli futbolculara bire bir önlem almayı çok düşünmüyorum. Tabii ki oyunun belli bölümleri önemli. Duran topları var, işte belli aksiyonlarda bunlar geçerli olabilir ama sonuçta biz bir takım hüviyetinde oynamak zorundayız. Takım olarak önlem almak zorundayız. Evet bire birde çok etkili oyuncuları var. Bunu net bir şekilde görüyoruz ama bizim de takım oyununu, oyun sistemini özellikle savunma bölümünde en iyi şekilde uygulamamız gerekiyor. Sadece savunma yaparak maçı tamamlayamayız. Hücum da yapmak zorundayız, onun için bire bir önlem almayacağız."

Öte yandan Samsun ekibi, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Eroğlu yönetiminde pas çalışması yapan oyuncular, daha sonra taktik ağırlıklı çift kale maç oynadı.

Antrenmanda Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor ile anlaşmaya varan Tangue, takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Barış Alıcı da aynı takımla anlaştığı için idmana katılmadı.