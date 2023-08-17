Fenerbahçe farklı kazanarak play-off turunda

Maribor ile Fenerbahçe, Ljudski Vrt Stadı'nda karşılaştı. Müsabakayı Portekizli hakem Fabio Verissimo yönetti.

Kadıköy'de oynanan ilk karşılaşmada rakibini 3-1 ile geçen sarı-lacivertliler, deplasmanda da farklı kazanarak adını play off'a yazdırdı.

Sarı lacivertliler, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off'unda Hollanda ekibi Twente ile eşleşti. Eşleşmenin ilk maçı 24 Ağustos Perşembe günü Kadıköy’de oynanacak.

Fenerbahçe'ye turu getiren golleri, 17. dakikada İrfan Can Kahveci, 77. dakikada Szymanski ile 79. dakikada Tadic filelerle buluşturdu. Sarı lacivertlilerde İrfan Can Eğribayat 32 .dakikada Arnel Jakupovic'in penaltısını kurtardı.

İrfan Can Eğribayat yıldızlaştı

Maribor karşılaşmasına 11’de başlayan kaleci İrfan Can Eğribayat, bu sezon ilk kez Fenerbahçe formasını giyerken, performansıyla dikkat çekti.

Geçtiğimiz yıl Altay’ın sakatlığı sonrası kaleyi devralan 25 yaşındaki kaleci, ilk kez bir Avrupa kupası müsabakasında sahaya çıktı.

Sloven ekibine karşı bir penaltı kurtaran İrfan Can, maç içerisinde yaptığı kritik kurtarışlarla da beğeni kazandı.

[Fotoğraf: AA]

İsmail Kartal galibiyet serisini sürdürdü

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 3. dönemine galibiyet serisiyle başladı. UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. turunda Zimbru’yu iki maçta da (5-0, 4-0) mağlup eden sarı-lacivertliler, 3. turda da Maribor’u saf dışı bıraktı.

Avrupa kupalarında oynadığı 4 maçı da kazanan Fenerbahçe, Süper Lig’in ilk haftasında karşılaştığı Gaziantep FK’yı da 2-1’lik skorla yenmeyi başardı. İsmail Kartal yönetimindeki takım 5 müsabakada sahadan galibiyetle ayrıldı.

3 yeni transfer ilk kez

Sarı-lacivertlilerin yeni sezon öncesi kadrosuna kattığı 3 yeni isim, ilk kez Fenerbahçe formasıyla bir resmi maçta sahaya çıktı.

Maçın 69. dakikasında Umut Nayir ile Mert Müldür, 82. dakikasında da Bartuğ Elmaz oyuna dahil oldu.

Mücadele tribünlerde çıkan olaylar nedeniyle durdu

Karşılaşmanın 66. dakikasında taraftarların neden olduğu olayların ardından Portekizli hakem Fabio Verissimo, mücadeleyi durdurdu.

Polis ve özel güvenlik görevlilerinin müdahalesine karşın tribünlerdeki tansiyon düşmeyince, Fenerbahçeli taraftarlar stadyumdan çıkarıldı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

11. dakikada maçtaki ilk tehlike, Fenerbahçe kalesinde yaşandı. Bir duran topta kaleyi yoklayan Jakupovic'in şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

13. dakikada Maribor ceza sahasında topla buluşan Batshuayi'nin şutu etkili olmadı.

GOL - 17. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Batshuayi'nin Maribor ceza sahasının sağ çaprazından yaptığı ortada uzak direkte topla buluşan İrfan Can Kahveci, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1.

31. dakikada ev sahibi ekip penaltı kazandı. Ceza sahasında Luan Peres'in Skuka'ya müdahalesinin ardından maçın hakemi, penaltı noktasını gösterdi. 32'nci dakikada penaltıyı kullanan Jakupovic'in vuruşunda, kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağın ağlara gitmesine izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

54. dakikada Fenerbahçe'nin sol kanattan geliştirdiği atakta Tadic, ceza alanına ortasını yaptı. Kale önünde yükselen Zajc'ın kafa vuruşunda, top üst direkten oyun alanına döndü.

60. dakikada Milec'in şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat topu kornere gönderdi. Ilicic'in kullandığı köşe atışının ardından ceza sahası dışından kaleyi yoklayan Jakupovic'in şutunda, top yandan auta çıktı.

PENALTI - 66. dakikada tribünlerde çıkan olayların ardından Portekizli hakem Fabio Verissimo, mücadeleyi durdurdu. Polis ve özel güvenlik görevlilerinin müdahalesine karşın tribünlerdeki tansiyon düşmeyince, Fenerbahçeli taraftarlar stadyumdan çıkarıldı. Mücadele, 33 dakikalık aranın ardından kaldığı yerden başladı.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT KURTARDI - 69. dakikada Lausic'in şutunda, kaleci İrfan Can Eğribayat gole izin vermedi.

GOL - 77. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sarı-lacivertli ekibin sağ taraftan gelişen atağında, Maribor ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Szymanski, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2.

GOL - 79. dakikada sarı-lacivertli ekip, üçüncü golünü buldu. Ceza sahasında topla buluşan Tadic, Fenerbahçe'nin üçüncü golünü attı. 0-3.

90+4. dakikada topla ceza sahasına yaklaşan King'in şutunda, kaleci Jug gole izin vermedi.

Fenerbahçe, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Stat: Ljudski Vrt

Hakemler: Fabio Verissimo, Pedro Martins, Pedro Almeida.

Maribor: Jug, Watson, Uskokovic, Milec, Urata (Dk. 70 Strajnar), Pihler (Dk. 46 Lausic), Lorber (Dk. 70 Bozic), Skuka (Dk. 58 Ilicic), Repas (Dk. 82 Antolin), Brnic, Jakupovic.

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 67 Mert Müldür), Samet Akaydın (Dk. 46 Djiku), Luan Peres, Oosterwolde, Zajc (Dk. 82 Bartuğ Elmaz), İsmail Yüksek, Szymanski, İrfan Can Kahveci (Dk. 77 King), Tadic, Batshuayi (Dk. 67 Umut Nayir).

Goller: Dk. 17 İrfan Can Kahveci, Dk. 77 Szymanski, Dk. 79 Tadic (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 26 Skuka, Dk. 48 Milec, Dk 56 Uskokovic (Maribor), Dk. 34 Samet Akaydın (Fenerbahçe)