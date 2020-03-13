İstanbul'dan özel uçakla Konya Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafile, dış hatlar terminalinden çıkış yaptı.

Fenerbahçe'nin gelişinde terminalde polis ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alındı. Futbolcular takım otobüsüne geçerken taraftarlar ve gazetecilerin yaklaşmasına izin verilmedi.

Çevik kuvvet ekipleri eşliğinde havalimanından ayrılan sarı-lacivertliler, daha sonra konaklayacağı otele yerleşti.

Fenerbahçe'de Konyaspor maçının kamp kadrosu belli oldu

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Sadık Çiftpınar, Max Kruse ve Nabil Dirar kadroya dahil edilmedi. Ayrıca Tolgay Arslan, Serdar Aziz, Ozan Tufan ve Altay Bayındır ise kart cezası nedeniyle kadroya alınmadı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 20 kişilik kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

"Harun Tekin, Erten Ersu, Osman Ertuğrul Çetin, Simon Falette, Cenk Alptekin, Mauricio Isla, Murat Sağlam, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu, Jailson, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Ömer Faruk Beyaz, Ferdi Kadıoğlu, Deniz Türüç, Garry Rodrigues, Vedat Muric, Mevlüt Erdinç."

İttifak Holding Konyaspor ile Fenerbahçe arasındaki mücadele, yarın saat 20.00'de Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak.