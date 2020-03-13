Twitter hesabından açıklama yapan yıldız oyuncu, mesajına "Bugün bir futbolcu olarak değil, bir evlat, bir baba ve bütün dünyayı etkileyen gelişmelerden endişelenen bir insan olarak konuşuyorum." şeklinde başladı.

Dünyanın zor bir zamandan geçtiğini belirten Ronaldo, "İnsan hayatı her şeyden önemlidir. Takım arkadaşım Daniele Rugani gibi virüsle savaşan herkesin yanındayım." ifadelerini kullandı.