Deneyimli çalıştırıcının, Sivas deplasmanında sahaya çıktığı kadroda değişiklik yapmayı düşünmediği ifade edildi.

Kalede Muslera'nın görev alacağı sarı kırmızılılarda savunma kurgusu, Mariano, Donk, Marcao ve Saracchi dörtlüsünden oluşacak.

Beşiktaş derbisine üçlü orta saha ile çıkmayı düşünen tecrübeli teknik adam, bu bölgeyi Seri, Lemina ve Ömer Bayram'a emanet edecek.

Hücum bölgesinde Fatih Terim'i düşündüren nokta ise sakatlığı bulunan Henry Onyekuru.

66 yaşındaki teknik adamın tüm planlarını, Nijeryalı oyuncunun oynaması üzerinde kurduğu öğrenildi.

Sol kanatta Onyekuru'nun görev alacağı sarı kırmızılılarda sağ kanatta Feghouli ve en uçta ise Radamel Falcao görev alacak.

Onyekuru'nun forma giyememesi durumunda ise sol açıkta Belhanda ya da Emre Akbaba şans bulacak.

Bu arada Fatih Terim'in derbi öncesinde oyuncuları ile yaptığı taktiksel konuşmalarda Demir Grup Sivasspor maçının ilk yarısında ortaya konan futbolu tekrar etmelerini istediği ifade edildi.