Koronavirüs tehdidinden dolayı seyircisiz oynanacak Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, antrenman temposunu düşürdü.

Hafta başında kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yaptıran Sergen Yalçın, son antrenmanlarda taktik provalara ağırlık verdi.

Siyah beyazlıların, özellikle Galatasaray'ın etkili olduğu kanat organizasyonları ve defansın arkasına attığı toplar üzerinde çalışmalar yaptığı ifade edildi.

Galatasaray savunmasını aşabilmek için de planlar yapan Sergen Yalçın'ın, basit top kayıpları yapılmaması konusunda oyuncularını sık sık uyardığı belirtildi.

Bu arada Beşiktaş yönetimi de hafta boyunca takıma destek olabilmek için, Nevzat Demir Tesisleri’nde mesai yaptı.

Başkan Ahmet Nur Çebi’nin maç günü takıma destek olabilmek için öğle yemeğini oyuncularla birlikte yiyeceği, yaklaşık 100 bin lira olan galibiyet primini de orada açıklayacağı öğrenildi.

Siyah beyazlı yönetimin, seyircisiz oynanacak mücadeleyi tam kadro halinde Türk Telekom Stadı’nda izleyeceği de gelen haberler arasında.