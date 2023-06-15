Fenerbahçe İrfan Can Eğribayat'ın satın alma opsiyonunu kullandı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki futbolcuyla 2027 yılına dek sözleşme imzalandığı belirtildi.
"Oyuncumuza çubuklu formamız altında nice zaferler diliyoruz."
İrfan Can Eğribayat, sarı-lacivertli takımda bu sezon 13 resmi maçta forma giydi.
Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 15, 2023
Kulübümüz, geçtiğimiz yıl Göztepe A.Ş'den kiraladığı ve başarılı performansı ile dikkat çeken kalecimiz İrfan Can Eğribayat’ın satın alma opsiyonunu kullanmıştır. 2027 yılına dek sözleşme imzaladığımız oyuncumuza çubuklu formamız altında nice zaferler diliyoruz.… pic.twitter.com/ahBgFc7Bvn