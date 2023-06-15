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Spor
AA 15.06.2023 19:41

Fenerbahçe İrfan Can Eğribayat'ın satın alma opsiyonunu kullandı

Fenerbahçe Kulübü, Göztepe'den kiraladığı kaleci İrfan Can Eğribayat'ın satın alma opsiyonunu kullandı.

Fenerbahçe İrfan Can Eğribayat'ın satın alma opsiyonunu kullandı
[DepoPhotos]

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki futbolcuyla 2027 yılına dek sözleşme imzalandığı belirtildi.

"Oyuncumuza çubuklu formamız altında nice zaferler diliyoruz."

İrfan Can Eğribayat, sarı-lacivertli takımda bu sezon 13 resmi maçta forma giydi.


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