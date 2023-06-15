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Spor
AA 15.06.2023 18:16

Letonya Milli Takımı Türkiye maçının hazırlıklarını tamamladı

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu üçüncü maçında 16 Haziran Cuma günü A Milli Takım'ı konuk edecek Letonya hazırlıklarını tamamladı.

Letonya Milli Takımı Türkiye maçının hazırlıklarını tamamladı
[Fotograf: AA]

Karşılaşmanın oynanacağı Skonto Stadı'nda teknik direktör Dainis Kazakevics yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Çalışma öncesinde teknik direktör Kazakevics, oyuncularıyla saha içinde bir süre konuştu.

İdmanın basına açık bölümünde ısınma, koşu ve pas çalışması yapıldı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Türkiye karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

Letonya ile Türkiye arasında Skonto Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, 16 Haziran Cuma günü saat 21.45'te başlayacak.

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