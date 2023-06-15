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Spor
AA 15.06.2023 18:25

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı İdil Naz Başcan'ı kadrosuna kattı

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, son olarak Aydın Büyükşehir Belediyespor forması giyen İdil Naz Başcan'ı kadrosuna kattı.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı İdil Naz Başcan'ı kadrosuna kattı

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalandığı bildirildi.

İdil Naz Başcan, kariyerinde Galatasaray HDI Sigorta, Anadolu Üniversitesi, İzmir Büyükşehir Belediyespor, Bolu Belediyespor ve Aydın Büyükşehir Belediyespor formalarını giydi.


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