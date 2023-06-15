VakıfBank Kadın Voleybol Takımı İdil Naz Başcan'ı kadrosuna kattı

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalandığı bildirildi.

İdil Naz Başcan, kariyerinde Galatasaray HDI Sigorta, Anadolu Üniversitesi, İzmir Büyükşehir Belediyespor, Bolu Belediyespor ve Aydın Büyükşehir Belediyespor formalarını giydi.

Ailemize hoş geldin İdil Naz Başcan



İdil Naz, önümüzdeki sezondan itibaren sarı siyahlı formayla mücadele edecek Alışkın olduğumuz zaferlere hep birlikte yürümek dileğiyle#ForMore #VakifBankSK #VoleyBol #VolleyBall pic.twitter.com/4k0sDKky7A